Schiphol: excuses voor chaos, grens aan aantal vluchten in drukke periodes

De luchthaven ontvangt ook geld van de luchtvaartmaatschappijen om de bagageafhandeling en veiligheid op orde te hebben. Per vertrekkende passagier betalen maatschappijen 17,37 euro voor de bagage en 13,90 euro voor veiligheid, in totaal dus zo'n 30 euro. Daarnaast krijgt Schiphol enkele tientallen euro's per vlucht, afhankelijk van de zwaarte van het toestel.

De maatschappijen eisen miljoenen aan schade vanwege de annuleringen. Schiphol zat vandaag aan tafel met Barin, de vereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, om over de eis te praten. "We willen meehelpen de schade te dragen", zei Benschop.

Komend weekend en de zomer

Ook voor komend weekend wordt nog drukte verwacht. Benschop: "Het wordt alle hens aan dek." Ook nu worden er weer vluchten verplaatst naar Rotterdam en waarschijnlijk Eindhoven.

"Het is voor ons duidelijk dat de zomer anders moet", zei Benschop. "Dit mag niet nog een keer gebeuren." Om zomerchaos te voorkomen gaat Schiphol door met het werven van personeel. Geen gemakkelijke opgave op een krappe arbeidsmarkt. "We zullen er voor moeten zorgen dat we een aantrekkelijke plek zijn."

Daarvoor wil Schiphol in overleg met de vakbonden en de onderaannemers ook kijken naar hogere lonen.