Geannuleerde vlucht: welke rechten heb je dan?

Of passagiers extra compensatie krijgen als hun vlucht rond dit weekend is geannuleerd moet nog blijken, zegt de Consumentenbond. "Het is aan de rechter om die toetsing te doen. Een claimorganisatie kan dat namens reizigers voorleggen."

EUclaim is zo'n organisatie. Volgens hen is het duidelijk dat KLM zich beroept op overmacht en dat passagiers dus geen extra compensatie hoeven te verwachten. "Reizigers worden omgeboekt maar krijgen geen compensatie", aldus directeur Hendrik Noorderhaven.

Volgens Noorderhaven is dat omdat KLM zich beroept op de veiligheid. "Zij zeggen opdracht te krijgen van Schiphol omdat de luchthaven zegt dat de veiligheid in het geding is. Als KLM dat aandraagt als argument bij de rechter, dan zal die daarin meegaan."

KLM zegt dat die aanname niet klopt en roept mensen op contact met hen op te nemen. Ook vraagt de luchtvaartmaatschappij een claim voor compensatie direct bij de KLM in te dienen.

Zorgplicht

Volgens de Consumentenbond neemt dit allemaal niet weg dat luchtvaartmaatschappijen een zorgplicht hebben. Denk aan het aanbieden van eten en drinken en het alsnog vervoeren van reizigers naar hun plek van bestemming.

Ook de Autoriteit Consument en Markt zegt dat je voor schadevergoedingen bij je luchtvaartmaatschappij moet zijn. De toezicht op de uitbetaling en naleving daarvan ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Dit zijn tips van de branchevereniging voor de reissector (ANVR) voor mensen die via Schiphol reizen: