Schiphol vraagt vliegmaatschappijen om vluchten te schrappen wegens drukte

De luchthaven wil nu met medewerking van de luchtvaartmaatschappijen voorkomen dat het scenario zich nog eens voltrekt. Maar niet alle luchtvaartmaatschappijen willen voldoen aan het verzoek van Schiphol.

Vliegmaatschappij KLM zegt te verwachten vrijdag vluchten te moeten schrappen. Hoeveel is nog niet bekend. "KLM gaat op korte termijn met Schiphol om de tafel om te bespreken welke meer structurele oplossingen zij voor ogen hebben", staat in een bericht aan het personeel.

'Niet morrelen aan vakanties van mensen'

Transavia zegt tegen de NOS geen extra vluchten te schrappen. "We hebben de laatste tijd al vluchten geannuleerd en onze planning aangepast. Wat er nu op de planning staat, gaan we vliegen. We waarschuwen onze passagiers wel op tijd naar de luchthaven te komen."

Ook reisorganisatie TUI is niet van plan om vluchten te annuleren. "We bieden pakketreizen aan, geen losse vluchten. Als je vluchten gaat annuleren ga je morrelen aan vakanties van mensen", zegt een woordvoerder. "Voor de meivakantie is er heel veel geboekt. We zagen in de reisbranche allemaal aankomen dat het druk zou worden."

Corendon, dat net als TUI pakketreizen aanbiedt, is resoluut. "We zullen nul vluchten annuleren", aldus topman Steven van der Heijden. De reisorganisatie zegt dat passagiers naar hun vakantiebestemming gebracht moeten worden en andere vakantiegangers met die vliegtuigen terug naar Nederland moeten. Ook zegt de reisorganisatie dat het schrappen van vluchten en vakanties "enorme schadeclaims met zich meebrengt".