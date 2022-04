'Snelle trein naar Groningen is bittere noodzaak'

In één uur met de trein van Groningen naar Amsterdam. In het regeerakkoord is 3 miljard euro gereserveerd voor de aanleg van de Lelylijn, een snelle spoorverbinding van 130 kilometer tussen het noorden en de Randstad. Voor de vier noordelijke provincies kan de spoorlijn er niet snel genoeg komen. Want bedrijven in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland hebben steeds meer moeite om goed opgeleid personeel aan te trekken. "Wij zoeken in deze regio veel hoger opgeleide mensen en die wonen vaak in de Randstad", zegt Jan van Hoogen. Hij is directeur van het poot-aardappelconcern Agrico, met in en rond Emmeloord een aantal vestigingen waar zo'n 130 mensen werken. Die houden zich bezig met onderzoek naar nieuwe aardappelrassen. Met het openbaar vervoer is het Emmeloordse bedrijf nu bijna niet te bereiken. "Jongeren willen niet urenlang in de auto zitten, die willen gewoon met een snelle trein naar Emmeloord komen", denkt Van Hoogen.

Het mogelijke traject van de Lelylijn Nieuwsuur zoom in

VVD-gedeputeerde in Friesland, Avine Fokkens-Kelder: "De aanleg van de Lelylijn is erg belangrijk. Doordat je afstanden korter maakt, kan je de beroepsbevolking hier op peil houden. Het wordt aantrekkelijk voor bedrijven om naar het noorden te komen en dat is goed voor de werkgelegenheid." Het kabinet heeft drie miljard euro gereserveerd voor de Lelylijn maar hoe het tracé eruit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt. Het ligt voor de hand om de spoorlijn aan te leggen langs de snelweg A6 van Amsterdam naar Emmeloord en langs de A7 door Friesland naar Groningen. De aanleg van de Lelylijn heeft ook te maken met de ambitie van het kabinet om de woningcrisis op te lossen. Daarom is er een plan ontwikkeld: het kabinet betaalt mee aan de aanleg van de snelle spoorlijn en de vier noordelijke provincies bouwen 25.000 tot 75.000 extra huizen.

“ De Lelylijn gaat er komen. Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde in Friesland