Noord-Nederland roept regering op: investeer in Nedersaksen- en Lelylijn

Ook in Utrecht wordt er vandaag gelobbyd voor een uitbreiding van het openbaar vervoer in de stad. De gemeente en provincie vragen het Rijk 4 tot 5 miljard euro voor de aanleg van twee nieuwe metrolijnen, die nodig zouden zijn om de groeiende stad leefbaar te houden. Het gaat hier om een metro onder het centrum van de stad en een metrolijn naar Nieuwegein.

"We willen veel woningen bouwen, omdat mensen daarnaar op zoek zijn. En we willen tegelijkertijd dat de stad prettig blijft. Met onze schaarse ruimte willen we heel graag dat mensen zoveel mogelijk lopen, fietsen en met het openbaar vervoer gaan", aldus mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) tegen RTV Utrecht.