Singer Laren opent nieuwe vleugel met geschonken collectie Els Blokker

Van beide verzamelaars hangt een portret bij de ingang van de nieuwe Nardincvleugel. Jaap werd geschilderd door Piet van den Boog en Els is vastgelegd door topfotograaf Erwin Olaf. Stralend kijkt ze de museumbezoeker aan. "Het emotioneerde me toen ik ons zo naast elkaar zag hangen," vertelt weduwe Els Blokker-Verwer (1947) in gesprek met Nieuwsuur.

"Dit is echt een collectie van ons samen, met liefde en toewijding in veertig jaar bij elkaar gebracht. Ik keek altijd of een schilderij mij raakte en mijn man keek meer of het paste in de collectie. Hij had deze schenking een goed initiatief gevonden." Plannen voor een privémuseum waren al eerder van de baan en andere toekomstdromen strandden toen Jaap Blokker in 2011 overleed.

'Huize Nardinclant'

Collectie Nardinc is genoemd naar hun eerdere Larense woning 'Huize Nardinclant', waar het echtpaar begon met verzamelen. Het gaat om totaal 117 werken van 41 verschillende Nederlandse topkunstenaars van rond 1900, allemaal modernisten. De grote favoriet van het echtpaar was Jan Sluijters, met ruim veertig schilderijen de kern van de collectie. "Hij woonde in Villa Vita Nuova aan de Hilversumseweg in Laren, die nog steeds bestaat," vertelt Blokker.

Vanuit de villa schilderde Sluijters zijn uitzicht 'Larens landschap met fietsers'. Het is een zonovergoten werk met felgekleurde stippen en vlakken waar drie fietsers ontspannen doorheen rijden. Nu heel gewoon, maar toen waren fietsen iets nieuws. Anno 2022 doorkruist de afslag van de A1 Sluijters lieflijke landschap van toen.

Ook telt de collectie werk van onder meer Kees van Dongen, Leo Gestel, Jan en Charley Toorop. De schilderijen hangen per thema op zaal. Variërend van 'naakten' en 'portretten' tot simpelweg 'feest'.

