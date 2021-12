Leger gaat helpen met boostervaccins: meer hulp aangeboden

Een groep huisartsen, verenigd in de actiegroep Het Roer Moet Om, roept vandaag op om niet-mobiele ouderen op korte termijn te laten vaccineren door huisartsen. "Eendrachtig optreden van de huisartsen kan ervoor zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100.000 immobiele mensen thuis kunnen vaccineren. Deze kwetsbare ouderen kunnen hiermee een veiliger Kerstperiode tegemoet zien." De artsen verwachten dan minder opnames in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

Nederland staat onderaan in de lijst van Europese landen als het gaat om het aantal inwoners dat een boosterprik heeft gekregen. De Tweede Kamer praat op dit moment over onder meer de voortgang van de boostercampagne.

In andere landen is het leger al volop betrokken bij het vaccineren van de bevolking. In Nederland heeft Defensie zo'n 750 militairen in de startblokken staan om te helpen met testen en vaccineren. Ze gaan vanaf morgen helpen op testlocaties. Later gaan ze ook assisteren bij het vaccineren, maakte kolonel-vlieger Peter Tankink bekend in Nieuwsuur.

Op dit moment worden militairen nog opgeleid om te kunnen vaccineren. Die opleiding, gegeven door een GGD-arts, duurt een aantal dagen. Als het echt moet kan Defensie opschalen naar 1500 man.

Jos de Blok van Buurtzorg Nederland noemt het absurd dat militairen worden opgeleid om te vaccineren. "Er zijn 70.000 mensen die dit dagelijks doen die we de vraag niet stellen om te helpen. We moeten zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur inzetten. Het is nu allemaal hap-snap. "

Rol voor gemeenten

Eerder trokken gemeenten al aan de bel. "Bij de huidige aanpak gaat de vaccinatie uitermate lang duren", zei burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland eerder deze week in een brief aan demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Hij vindt dat gemeenten de boostercampagne moeten aansturen, omdat ze veel beter toegerust zijn om als crisismanager te fungeren.

"In tijden van crisis gaat het om handelingssnelheid", schrijft Arends in zijn brief. Hij zegt dat de snelheid ontbreekt als het om boosterprikken gaat.

Zorginstellingen in Zuid-Limburg willen niet wachten tot bewoners worden uitgenodigd door de GGD en zijn zelf al begonnen met vaccineren.

De GGD zegt dat niet alleen Defensie komt helpen om de versnelling in de boostercampagne mogelijk te maken. Ook ziekenhuizen, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het Rode Kruis, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), zorginstellingen en andere koepelorganisaties werken volgens volgens de GGD mee "om zo snel als kan zoveel mogelijk mensen een boostervaccinatie te geven".

In welke vorm deze organisaties precies helpen is nog niet bekend. De Landelijke Huisartsenvereniging laat weten dat ze 'aan tafel zitten' en dat ze gepensioneerde huisartsen gaan vragen om te helpen.