Verdwijnen Hongkongse krant ‘zeer bedreigend’, is dit het einde van de persvrijheid?

Nog één keer valt-ie bij z'n abonnees op de deurmat, maar daarna is het afgelopen met de Apple Daily. De Hongkongse krant, een van de weinige kritische media, stopt er morgen mee onder de druk van de Chinese overheid.

De directe aanleiding is de grote politie-inval op de tabloid vorige week. Arrestaties van meerdere journalisten van de krant, waaronder de hoofdredactie, volgde. Zij zijn aangeklaagd voor "samenzwering om de nationale veiligheid in gevaar te brengen".

Nog geen week na de inval maakt de krant bekend te stoppen "vanwege de huidige omstandigheden in Hongkong". Is dit het einde van de plaatselijke persvrijheid?

'Zeer bedreigende boodschap'

"Er is nog steeds een levendige pers in Hongkong. Er is nog altijd progressieve verslaggeving", zegt Eric Wishart, docent journalistiek op de universiteit in Hongkong, tevens een kennis van enkele (opgepakte) Apple Daily-journalisten. "Maar je kan niet ontkennen dat het verdwijnen van Apple Daily een zeer bedreigende boodschap aan de journalistiek is."

Een boodschap die niet uit de lucht kwam vallen. Sinds de hevige protesten van kritische burgers en het invoeren van de omstreden veiligheidswet in Hongkong vorig jaar, ligt de Apple Daily onder vuur. "Er zijn gemengde gevoelens over het verdwijnen van de krant: mensen zijn gechoqueerd over hoe snel het is gebeurd, maar aan de andere kant was dit onvermijdelijk. Veel mensen voelden aan dat de Apple Daily een belangrijk doelwit van de regering was."