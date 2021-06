Politie Hongkong doet inval bij pro-democratische krant, leiding gearresteerd

In Hongkong zijn zo'n 500 agenten de redactie van de Apple Daily binnengevallen, omdat deze pro-democratische krant de nationale veiligheidswet zou hebben geschonden.

Hoofdredacteur Ryan Law en vier andere leidinggevenden zijn opgepakt. Computers werden doorzocht en de telefoons en laptops van redacteuren zijn in beslag genomen.

Ook zijn banktegoeden bevroren van drie bedrijven die met de Apple Daily verbonden zijn.

"Plaats delict"

De minister van Veiligheid van Hongkong, John Lee, noemt de redactievloer een "plaats delict". In tientallen artikelen zou de krant krachten in het buitenland hebben aangemoedigd om sancties tegen Hongkong en China in te stellen.

"Dit zijn geen normale journalisten. Werk niet met ze samen", zei de minister tegen collega-journalisten. "Blijf bij ze vandaan, anders krijg je er spijt van."