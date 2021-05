Opnieuw celstraf voor mediamagnaat die protesten Hongkong leidde

In Hongkong is mediamagnaat Jimmy Lai opnieuw veroordeeld voor het organiseren van pro-democratische protesten. De 73-jarige ondernemer moet veertien maanden de cel in voor zijn betrokkenheid bij de massale demonstraties van 1 oktober 2019.

De straf komt bovenop de veroordeling van vorige maand. Lai kreeg toen een jaar celstraf opgelegd voor het organiseren van een andere demonstratie in 2019. Hij zat al maanden in voorarrest.

Lai is oprichter van de krant Apple Daily en uitgever. Hij is een prominent criticus van de groeiende invloed van de Chinese regering op Hongkong en heeft daar de afgelopen jaren al geregeld tegen geprotesteerd. Hij is verscheidene keren opgepakt, samen met andere pro-democratische leiders.

Kritisch geluid verstomd

Vele honderdduizenden inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie gingen de afgelopen jaren de straat op om te protesteren tegen de groeiende invloed van Peking.

De woede richtte zich vooral op een wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakte. Die wet werd een jaar geleden ingevoerd en sindsdien durven critici nog nauwelijks hun geluid te laten horen.

Intussen krijgt China steeds meer controle over Hongkong. Gisteren stemde het parlement van Hongkong in met een nieuwe wet die het kiesstelsel drastisch verandert. Eerder had het Chinese parlement er al mee ingestemd.

Aan het kiescollege, dat de hoogste bestuurder van Hongkong kiest, worden honderden leden toegevoegd die pro-China zijn. Zetels van lokale pro-democratische bestuurders worden geschrapt. Verder komt er een comité dat een oordeel moet vellen over kandidaten bij toekomstige verkiezingen. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat mensen die volgens China niet 'vaderlandslievend' genoeg zijn, geweerd kunnen worden als kandidaat.