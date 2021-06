Kan je baas je ontslaan als je terugkomt van vakantie uit oranje gebied?

Zo'n beetje de hele wereldkaart mag dan qua reisadvies nog oranje zijn, dat lijkt Nederlanders er niet van te weerhouden om op vakantie te gaan. Zo zegt driekwart van de ANWB-leden vakantieplannen te hebben voor deze zomer. Maar, het dringende advies is nog steeds om daarna tien dagen in quarantaine te gaan - en daar is je baas misschien niet zo blij mee. Gaat dat je vakantiedagen kosten, of erger nog: je baan? "Mensen lijken te vergeten dat Europa grotendeels op oranje staat", zegt arbeidsrechtadvocaat Hylda Wiarda. "Daarmee is het niet anders dan vorige zomer. Nog steeds is het dringende advies om in quarantaine te gaan, al kan je nu wel na vijf dagen al testen, in plaats van na tien." Als je op vakantie bent geweest naar een oranje land, zijn er twee smaken. Bij de meeste landen geeft de overheid een "dringend advies" alleen daarheen te reizen als dat echt noodzakelijk is. Het idee is dat je bij terugkomst én een negatieve test kan laten zien én tien dagen in quarantaine gaat.

“ Onder omstandigheden kan afreizen naar oranje gebied tegen de wens van de werkgever genoeg zijn voor een ontslag. Arbeidsrechtadvocaat Hylda Wiarda

Bij een kleiner aantal oranje landen geldt een quarantaineplicht; je moet dan tien dagen in quarantaine bij terugkomst, anders kun je een boete krijgen. Dat is nieuw ten opzichte van vorige zomer. In Europa geldt dit overigens maar voor drie landen: Cyprus, Litouwen en Zweden. Ontslaan? Dat kan allemaal lastig zijn op je werk. Want hoe regel je dit? Moet je bijvoorbeeld je vakantiedagen gebruiken voor die quarantaine? "De vraag is: hoe nodig ben je op je werk", zegt arbeidsrechtadvocaat Wijnand Blom. "Het uitganspunt is dat het risico voor de werknemer is. Als je bijvoorbeeld kan thuiswerken, dan kan je makkelijk aan de quarantaineplicht voldoen. Wil je naar een hoger risicogebied kan een werkgever wel afdwingen dat je daar je eigen vakantiedagen voor moet gebruiken." "Als je naar een oranje land op vakantie gaat, dan moet die quarantaine in je vakantieperiode passen", zegt Wiarda. "Of die quarantaine nou verplicht is of niet. Doe je dat niet, dan hoeft de werkgever niet te betalen. Dat was al zo, en met die nieuwe quarantaineplicht geldt dat nog sterker." Niet betalen dus, wat simpelweg betekent dat je baas jouw salaris kan stopzetten. NOS op 3 maakte een tool waarmee je kan kijken waar jij rekening mee moet houden als je op vakantie wil.

De NOS op 3 Vakantieplanner