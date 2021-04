Een prikafspraak maken kan en moet makkelijker, stellen logistiek experts

De weg naar een prik bij de GGD moet simpeler en sneller. Dat vinden deskundigen van een groep grote bedrijven die de afgelopen weken aan een alternatief werkten voor het afsprakensysteem van de GGD.

Een drukbezette telefoonlijn, te weinig vaccins op bepaalde locaties en systeemstoringen bemoeilijkten de afgelopen weken de opschaling van het vaccineren. Hun alternatieve systeem is veel simpeler en zou die problemen kunnen voorkomen, stellen de logistiek experts van onder meer ASML, Bol.com en Heineken en hoogleraar logistiek Jan Fransoo.

De experts hebben koepelorganisatie GGD GHOR en het RIVM aangeboden dit systeem op te zetten, maar dat aanbod is na zes weken overleg afgeslagen.

Paul Enders, die als logistiek expert van chipfabrikant ASML meedacht over het alternatief, vindt dat jammer. "Het huidige systeem is niet flexibel. Mensen krijgen eerst een brief en moeten dan een afspraak maken waarvoor ze soms lang in de wacht moeten staan. Als je de vaccinatiebereidheid onder jongere mensen wilt vergroten, moet je naar een simpeler systeem."

Automatisch mensen indelen

Het afsprakensysteem dat de experts voorstellen, is volgens hen wél flexibel. Iedereen kan zich, ongeacht leeftijd, online aanmelden voor een prik. Pas later zoekt het systeem naar een geschikte datum en locatie, die aan de persoon worden verstuurd via bijvoorbeeld een mail of sms. Enders: "Hierdoor kunnen RIVM en GGD beter inspelen op wisselende factoren, zoals tegenvallende of meevallende leveringen van vaccins, en hoef je niet steeds duizenden mensen af te bellen als er iets verandert."

Afgelopen donderdag stelden RIVM en GGD de interval tussen de eerste en de tweede Pfizer prik niet te willen verlengen, mede omdat dan alle afspraken moeten worden afgezegd en opnieuw ingepland, waardoor de callcentra van de GGD's overbelast raken.