Topdrukte bij GGD-afsprakenlijn vaccinaties: 'Er zijn 221 wachtenden voor u'

Een van de oorzaken van de drukbezette telefoonlijn is een uitnodigingsbrief van het RIVM, die deze week via huisartsen is verstuurd aan een grote groep mensen. In de brief worden thuiswonende 60-minners met morbide obesitas of het syndroom van Down uitgenodigd om een afspraak te maken voor een inenting met het Pfizer-vaccin.

Ook staat in de brief: "Als u voor maandag 19 april een afspraak maakt, krijgt u voorrang bij de GGD." Die zin, in combinatie met het gegeven dat huisartsen volgens het RIVM "iets breder hebben uitgenodigd dan in de instructie stond", leidt tot topdrukte bij de GGD.

De GGD laat weten dat de informatie in de brief "niet correct" is en dat mensen uit de bedoelde medische hoog-risicogroep ook nog na het weekend kunnen bellen voor een afspraak.

Het is met de uitnodigingen niet helemaal goed gegaan doordat de tijdsdruk hoog is, zegt een woordvoerder van het RIVM. "Wij willen ze natuurlijk zo snel mogelijk vaccineren, het gaat niet voor niets om risicogroepen", zegt een woordvoerder. "Maar men heeft echt langer de tijd, 19 april is geen harde deadline."

Onderstaande brief kregen 60-minners met morbide obesitas aanvankelijk. Volgens het RIVM is de datum 19 april er inmiddels uitgehaald: