GGD en RIVM wijzen naar elkaar voor niet halen vaccinatiedoel

Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie bij het RIVM, zei gisteren in een online bijpraatsessie over de vaccin-voorraden dat er niet genoeg mensen waren die een prik wilden halen . Hij zei toen dat mensen mogelijk zijn afgehaakt door de lange wachttijden bij de callcenters.

Volgens de GGD-GHOR ligt het probleem juist bij een tekort aan leveringen. "Als we meer vaccins krijgen, kunnen we meer wegprikken", laat de woordvoerder weten. "We geven tijdslots uit voor de vaccins die we binnenkrijgen, maar het probleem is dat we te weinig vaccins hebben om alle verzoeken af te handelen. Het ligt niet aan ons. Wij hebben op dit moment een overmaat aan locaties en prikkers."

De vaccins worden door het RIVM naar de priklocaties gedistribueerd. Op het moment liggen er nog ongeveer een miljoen bij het RIVM op de plank. Volgens een woordvoerder van het RIVM was het de bedoeling om vorige week 50.000 vaccins extra over de priklocaties te verspreiden. "Dat is uiteindelijk niet gebeurd omdat de GGD de afsprakenslots voor die extra vaccinaties op korte termijn niet gevuld kreeg", zegt de woordvoerder. "Aankomende week kan gewoon geleverd worden naar wat de vraag is."

Het doel was om afgelopen week 416.002 prikken te zetten. De GGD's waren er klaar voor, maar toch werden er maar 280.570 mensen ingeënt. Het probleem: de vaccins zijn wel in Nederland op voorraad, maar worden niet bij de priklocaties geleverd. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur.

Bij het RIVM zijn de afgelopen maanden bijna 3,2 miljoen vaccins geleverd. Daarvan zijn er volgens het RIVM 2,3 miljoen geprikt, hoewel er nog maar 1,7 miljoen van die prikken zijn geregistreerd. De voorraad is de afgelopen week gegroeid omdat er minder vaccins zijn geprikt dan er zijn binnen gekomen. Minister De Jonge had gewild dat het aantal wekelijkse prikken zou worden verhoogd naar 400.000. Dat doel is niet bereikt. Er werden de afgelopen weken maar 260.000 prikken gezet.

Problemen bij callcentra

Bij het landelijke nummer waar de afspraken ingepland worden, waren afgelopen weekend problemen. Onder andere bij ouderenbond KBO Brabant kwamen tientallen klachten binnen. "Mensen staan soms eindeloos in de wacht", vertelt voorzitter Leo Bisschops. "Een ander probleem is dat ze landelijk geen goed zicht hebben op de prikmogelijkheden lokaal."

"Er was één geval waarbij een medewerker van een GGD meeluisterde toen haar moeder de landelijke lijn belde voor een afspraak. Ze kreeg te horen dat ze niet in de buurt terecht kon, terwijl haar dochter, die bij een priklocatie in de buurt werkt, wist dat er gewoon plek was."

'Afstemmen op verwachte aantal bellers'

"We stemmen onze callcenters nu beter af op het verwachte aanbod aan bellers. Vandaag hebben er 19.000 mensen gebeld, die hebben we allemaal binnen een minuut kunnen aannemen", zegt een woordvoerder van de GGD-GHOR. "Maar zaterdag hadden we 85.000 bellers, die hebben voor een deel lang moeten wachten. Daar leren we van."

"Het grote probleem is dat we niet het aantal vaccins krijgen waar we om vragen. De beschikbaarheid van vaccins bepaalt de mogelijkheid om te vaccineren. We kunnen alleen vaccins inplannen als we zeker zijn dat de vaccins worden geleverd."