Nog geen Chinese beïnvloeding, maar de basis is gelegd

De Nederlandse overheid zou een waarschuwingssysteem moeten opzetten voor Chinese beïnvloeding in Nederland. Zo zouden Chinees-Nederlandse organisaties die een delegatie ontvangen van de Chinese Communistische Partij dat bij de Nederlandse overheid moeten melden. Organisaties die sterkere banden tussen Nederland en China bepleiten, moeten beter worden onderzocht. Dat stelt de Leidse antropoloog en Chinakenner Frank Pieke, die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekeek welke invloed de Chinese staat en de Chinese Communistische Partij uitoefenen op Chinees-Nederlandse organisaties. Het onderzoek is dinsdag door het Leiden Asia Centre gepresenteerd. Van schadelijke inmenging in de Nederlandse samenleving is op dit moment geen sprake, stelt Pieke. Wel ziet hij dat de Chinese staat de banden met de overzeese diaspora de afgelopen jaren heeft geprobeerd aan te halen. De basis voor schadelijke beïnvloeding is daarmee gelegd, zoals eerder al het geval was in onder meer Australië en Duitsland. De potentie voor daadwerkelijke inmenging is daarmee aanwezig, schrijft Pieke. Bekijk hier hoe Chinese beïnvloeding werkt in de Verenigde Staten, Europa en in Nederland:

Pieke bepleit strengere regels voor activiteiten van de Chinese Communistische Partij in Nederland. Heimelijke partijactiviteiten moeten worden verboden. Het Chineestalig media-aanbod zou bovendien meer pluriform moeten worden. Chineestalige media geven nu vooral ruimte aan het officiële partijgeluid. Alternatieve geluiden dringen volgens Pieke nauwelijks tot de gemeenschap door: "Kranten halen berichtgeving over China uit Peking. Als ze dat niet zouden verspreiden, verliezen ze hun markt. Men verwacht misschien ook wel kranten die loyaal zijn aan Peking." Chinese media in Nederland verzekeren dat de Chinese overheid geen invloed heeft op de inhoud. "Wij zijn volstrekt onafhankelijk, we bepalen zelf wat we publiceren. Dat wordt absoluut niet bepaald door Chinese ambassade. Natuurlijk houden we wel met veel zaken rekening, bijvoorbeeld dat je bepaalde doelgroepen niet moet beledigen", zegt Atom Zhou, uitgever van de China Times, waarvan de redactie is gevestigd in het Haagse Chinatown. Op de LinkedIn-pagina van de China Times staat dat de krant wordt 'goedgekeurd en gesteund' door de Chinese ambassade. Zhou: "Dat heeft voor ons vooral een zakelijke reden. Het is slim om erin te zetten dat de krant ook verkrijgbaar is bij de Chinese ambassade."