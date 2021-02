Kwetsbaar en doodsbang voor corona, maar voorlopig geen vaccin

De nieuwe vaccinatiestrategie is een flinke klap voor de 49-jarige Paula Derksen en de 25-jarige Nick Bootsman. Beiden hebben een onderliggende aandoening waardoor een coronabesmetting voor hen erg gevaarlijk kan zijn. Ze behoren tot een groep van ruim een miljoen mensen met een kwetsbare gezondheid. In een eerder vaccinatieschema stonden ze nog gepland voor februari, nu is dat waarschijnlijk pas in mei.

Een klein deel van de groep kwetsbaren, mensen met morbide obesitas of patiënten met nierfalen, komen in het nieuwe schema wel sneller aan de beurt. Net als mensen met het syndroom van Down.

Maar het grootste deel, onder wie Paula en Nick, schuiven naar achteren doordat de groep gezonde 60 tot 65-jarigen naar voren is gehaald. Het ministerie van Volksgezondheid zegt hiermee het advies van de Gezondheidsraad te volgen. Het ministerie moest kiezen voor een kleinere groep omdat leveringen van het AstraZeneca-vaccin tegenvallen.

Het doet Nick en Paula pijn dat ze nu langer moeten wachten op een prik. De dochter van Paula gaat al sinds de zomervakantie niet meer naar school om haar moeder te beschermen. Nick heeft zelfs suïcidale gedachtes door zijn extreme angst voor een besmetting: