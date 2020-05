Dit mogen jij en je baas van elkaar verwachten in coronatijd

We gaan weer vaker naar kantoor. Ondertussen vrezen een half miljoen Nederlanders voor hun vakantiegeld, stoppen werkgevers de reiskostenvergoeding en worden bij sommige bedrijven werknemers verplicht om hun temperatuur op te laten meten bij binnenkomst. Mag dat allemaal?

In deze coronatijd is het best ingewikkeld hoe het zit met de rechten en de plichten van werknemers én werkgevers. Want wat mag je van de baas verwachten nu je (waarschijnlijk) nog thuis moet werken? En wat als je werkgever je vraagt naar kantoor te komen terwijl je dat helemaal niet ziet zitten. Mag je dan weigeren? En hoe zit het nou met je vakantiedagen en -geld?

Wij zoeken het voor je uit: