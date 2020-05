We gaan weer vaker naar kantoor, goed ventileren is belangrijk

Daarbij geldt het bekende advies: handen wassen en anderhalve meter afstand houden. Maar ook goede ventilatie is belangrijk. "We weten dat de meeste besmettingen ontstaan als mensen bij elkaar in dezelfde ruimte zitten", zegt Bruijning.

Met een grote groep mensen in een ruimte zonder ventilatie zitten of met alle ramen potdicht, is dus geen goed idee. "We weten nog niet alle details, maar als mensen langdurig in een slecht geventileerde ruimte bij elkaar zijn, is dat een risico."

Ook zou ze mensen niet aanmoedigen om massaal weer op kantoor te werken. "We zijn nu stapje voor stapje aan het kijken hoe ver we maatregelen kunnen loslaten terwijl de verspreiding van het virus wordt tegengaan", zegt Bruijning. "Daarbij is de vraag hoe ver we kunnen gaan en op welk punt het weer mis gaat. Dat weten we nog niet." Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Drukker op de weg

Ook mensen die in het weekend werken, gaan weer vaker naar hun werkplek. Het aantal bezoeken aan werkplekken in het weekend daalde vergeleken met begin dit jaar minder hard dan bezoeken door de week, waarschijnlijk doordat het in veel gevallen om cruciale beroepen gaat die ook in het weekend doorgaan.