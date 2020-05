'Deel werkenden krijgt geen vakantiegeld door coronacrisis'

Het vakantiegeld wordt niet altijd uitbetaald vanwege de coronacrisis. Dat concludeert vakbond CNV op basis van onderzoek onder 1700 leden.

8 procent van de ondervraagden zegt dat de werkgever hen geen vakantiegeld wil betalen, 11 procent van hen weet niet of er vakantiegeld wordt uitgekeerd. CNV roept werkgevers op te overleggen met werknemers. Loon inhouden zonder toestemming van de medewerker mag niet.

Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW herkent de situatie. "Werkgevers hebben het moeilijk, omdat de lonen en de lasten niet helemaal vergoed worden", reageert De Boer in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan kan het gebeuren dat een ondernemer tegen zijn werknemers zegt: 'Jongens en meisjes, die vakantiedagen. Jullie zijn nu al heel lang thuis, jullie worden doorbetaald. Zou je een aantal van die vakantiedagen nu kunnen opnemen?'"

Ook Han Busker van vakbond FNV kent de geluiden die CNV signaleert. "Wij hebben van het begin af aan van onze mensen gehoord dat er druk ontstond op het uitbetalen van die vakantiedagen."

Uitsmeren van vakantiegeld

De huidige NOW-regeling compenseert voor het doorbetalen van salarissen en voor het op de loonlijst houden van mensen, maar niet volledig. Er zijn daarom volgens de werkgeversvoorman ook ondernemers die afspreken de vakantiebetaling niet in mei, maar verspreid over het jaar doen om de lasten te drukken. De Boer: "Of ze vragen: 'Zou je er vanaf kunnen zien dit jaar?' Maar dat heb ik zelf nog niet vernomen." Volgens CNV zegt de meerderheid van de 8 procent niet in te stemmen met het schrappen van het vakantiegeld.

CNV zegt met bedrijven die geen vakantiegeld uitbetalen in gesprek te gaan. Ook een gang naar de rechter sluit de vakbond niet uit. "Vakantiegeld is een wettelijk recht", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. "We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar. Zeker niet omdat veel ondernemers nu overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen."

Stichting van de Arbeid

De vraag is volgens De Boer wie de lasten moeten dragen van de verarming die optreedt door corona. Deze discussies worden gevoerd in de Stichting van de Arbeid: het polderoverleg dat dit weekend 75 jaar bestaat. Op 17 mei 1945, kort na de bevrijding, richtten werkgevers en vakbonden de Stichting van de Arbeid op.

De Boer: "Dit soort gesprekken zijn lastig, want de vakbeweging staat niet altijd te juichen. Maar we doen het in goed overleg." Han Busker van FNV: "We zitten veel frequenter aan tafel dan voor de coronacrisis. In 75 jaar Stichting van de Arbeid hebben we dit nog niet meegemaakt. Het is onze verantwoordelijkheid om hier met elkaar zo goed mogelijk doorheen te komen. Dus wat mij betreft staat het poldermodel overeind."