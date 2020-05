Het ene bedrijf stopt reiskostenvergoeding bij thuiswerk, ander betaalt door

Bij concurrent ING krijgt het personeel dus nog wel gewoon reiskostenvergoeding betaald, ook al werkt zo'n 95 procent thuis. Werknemers hebben of een ov-abonnement of een vergoeding voor eigen vervoer. "Beide lopen gewoon door in deze periode", aldus een woordvoerder.

Datzelfde geldt bij gemeente Rotterdam, waar zo'n 60 procent nu thuiswerkt. "Met het doorbetalen van abonnementen willen we ook de OV-bedrijven niet in de kou laten staan", zegt een woordvoerder. "En het is ook administratief lastig te doen om dan wel de reiskostenvergoeding stop te zetten."

Rijksambtenaren

Ook rijksambtenaren die een reiskostenvergoeding kregen, krijgen die nog steeds "Medewerkers die thuiswerken en niet meer reizen, behouden vooralsnog hun reiskostenvergoeding", zegt een woordvoerder. Het gaat dan vooral om mensen die naar werk kwamen met de fiets of auto, omdat het openbaar niet handig voor ze was. Want rijksambtenaren die met het ov reisden, hebben een ov-chipkaart van de zaak in plaats van een vergoeding.

Wel gestopt met de reiskostenvergoeding zijn verzekeraar Achmea en ingenieursbureau Arcadis. Bij Arcadis werkt nu 90 procent van het personeel thuis. "Het is een vergoeding voor kosten die je echt maakt", zegt een woordvoerder. "Dus waarom zouden we betalen, terwijl iemand die kosten nu niet maakt?" Er komen nog wel wat werknemers naar de kantoren van Arcadis, die kunnen hun kilometers dan declareren.