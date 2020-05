Is onze intelligente lockdown wel zo intelligent?

Hoe kunnen we de coronamaatregelen veilig versoepelen zonder de besmettingen te snel te laten toenemen? Dat is voor veel landen de belangrijkste uitdaging op dit moment.

Buurlanden zoals Duitsland kiezen nadrukkelijk voor de strategie van indammen. Ze verhogen het aantal testen en zetten een structuur op om coronagevallen en hun contacten te traceren, te isoleren en te monitoren.

Maar Nederland vindt mondkapjes niet nodig, test relatief weinig, en doet nauwelijks contactonderzoek. Uit uitspraken van het kabinet en adviseurs van de afgelopen tijd blijkt dat onduidelijk is welke strategie Nederland kiest.

Streven naar groepsimmuniteit, of toch niet?

Terug naar maart. Als corona Europa treft stellen veel landen een stringente lockdown in, maar Nederland kiest voor een mildere variant. Premier Rutte noemt het een "intelligente lockdown".

Op de website van het RIVM staat uitgelegd waarom Nederland geen nut ziet in een volledige lockdown: "Weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar niemand bouwt dan immuniteit op."

Het lijkt dus beleid dat enerzijds een deel van de jonge gezonde bevolking het virus krijgt, terwijl anderzijds oudere en kwetsbare mensen moeten worden afgeschermd. Dan kunnen we gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen, vertelt Rutte op 16 maart in zijn speech. En Jaap van Dissel van het RIVM zegt in Nieuwsuur: "We willen het virus laten rondgaan onder mensen die er weinig last van hebben."

Hier komt veel kritiek op. Want hoe scherm je kwetsbare groepen dan af, en hoe zeker treedt er immuniteit op als je corona gehad hebt? De groepsimmuniteit-strategie kan bovendien tot veel doden leiden, zegt bijvoorbeeld bioloog Carl Bergstrom: "Het gaat levens kosten die gespaard konden blijven."

Langzaamaan voortkabbelen

Daarna zegt het RIVM dat groepsimmuniteit geen doel was, maar een natuurlijk effect dat vanzelf in de toekomst optreedt.

Maar verschillende adviseurs van de regering blijven refereren aan de strategie van het laten rondgaan van het virus. Zo zegt Aura Timen van het RIVM op 8 april dat "we aan het kijken zijn [...] hoe goed deze groepsimmuniteit zich gaat ontwikkelen".

En viroloog Ann Vossen zegt op 22 april in Jinek: "We willen gewoon dat het langzaamaan voortkabbelt, we willen het niet helemaal stil zetten want anders hadden we naar een volledige lockdown moeten gaan." We willen dat mensen het virus blijven krijgen, bevestigt ze, "eventueel ook via de kinderen, die hebben daar nauwelijks klachten van".