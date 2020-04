Nederland kan duizenden testen extra afnemen, maar doet dat niet

De Nederlandse overheid heeft al weken de mogelijkheid om iedere dag duizenden extra tests op het coronavirus uit te voeren, maar maakt daar geen gebruik van. Via een Duits laboratorium kunnen twee maanden lang 5000 tests per dag worden afgenomen. Het zou de Nederlandse testcapaciteit bijna verdubbelen.

De Taskforce Diagnostiek, die schaarse testmaterialen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid regelt, bevestigt dat de aanbieding is gedaan, maar noemt de extra testen nog niet nodig. "Er is momenteel sprake van meer labcapaciteit dan vraag naar testen. Voor de langere termijn kan hun capaciteit een nuttige bijdrage leveren aan de landelijke testcapaciteit", zegt een woordvoerder.

In Nederland worden nu zo'n 7000 mensen per dag getest, dat zijn vrijwel allemaal zorgmedewerkers en kwetsbare patiënten. Per 11 mei moeten het er dagelijks 10.000 testen mogelijk worden, maar garanties over voldoende testmateriaal ontbreken.

Minister De Jonge van Volksgezondheid noemde het tekort aan testmaterialen een "limiterende factor" bij het verder verhogen van de testcapaciteit. Op grote schaal testen in Nederland is wel een van de voorwaarden die het Outbreak Management Team (OMT) heeft gesteld voor versoepeling van de coronamaatregelen.

Telefoontje van coronagezant

Met de Duitse testen kan het Nederlandse testbeleid worden verruimd. "De komende maanden hebben we genoeg materialen om zo'n 5000 testen voor Nederland te doen", zegt de Duitse viroloog Roger Grosser van het Labor Dr. Wisplinghoff tegen de NOS. In het grote laboratorium in Keulen hebben ze voldoende van de noodzakelijke chemische stoffen om 11.000 tests per dag uit te voeren.

De aanbieding van het Duitse lab is al twee weken oud, blijkt uit een e-mail in handen van de NOS, die via de Nederlandse partner U-Diagnostics in Baarn is gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid. "Pas eergisteren kregen we voor het eerst een telefoontje van coronagezant Feike Sijbesma. We moeten nu nog zien wat daar uitkomt", zegt directeur Albert Zwart van U-Diagnostics.

Nederland heeft overigens wel genoeg laboratoria om 17.500 tests per dag uit te voeren (en zelfs 29.000 bij langere werkdagen), maar dus onvoldoende materialen om die aantallen te halen.