'80 procent schooldirecteuren heel gemotiveerd om weer te openen'

Eindelijk duidelijkheid voor de basisscholen: ze gaan op 11 mei weer open, zo maakte premier Mark Rutte vanavond bekend. Een grote meerderheid van de basisschooldirecteuren is enthousiast over de aanstaande herstart. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).

"We hebben 1325 schoolleiders ondervraagd en 80 procent geeft aan heel gemotiveerd te zijn om weer open te gaan", zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS, tegen Nieuwsuur. Volgens haar hebben schoolleiders de afgelopen tijd veel nagedacht over hoe die herstart eruit zou kunnen gaan zien.

"Ga je voor halve klassen met afstandsonderwijs, halve klassen zonder afstandsonderwijs. Doe je om en om de bovenbouw en de onderbouw, de ochtend en de middag", zegt Van Haren. "Je kunt ook nadenken over onderwijstijd, want waarom zou het allemaal tussen 9 en half 3 moeten? Je kunt daar creatief mee omgaan."

Er is geluisterd naar de scholen

Het kabinet wil in eerste instantie dat kinderen bijvoorbeeld halve dagen naar school gaan. 's Ochtends de ene helft van de leerlingen, 's middags de andere helft. In de komende weken kan dan een volledige openstelling volgen. "Dit geeft de scholen de ruimte om zelf in te vullen hoe dat zou passen op hun scholen", zegt Van Haren.

Volgens haar heeft het kabinet zeker geluisterd naar de wensen van de scholen. De AVS heeft ook een directe lijn met het ministerie. "Wij peilen elke week en die input gaat één-op-één naar het ministerie van Onderwijs. Wij leggen daar alles neer waar schoolleiders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben."

Want er zijn nog een hoop vragen, ook in het speciaal onderwijs dat voor kinderen in de basisschoolleeftijd wel meteen volledig open gaat. "Daar zijn bijvoorbeeld nog vragen over het vervoer van leerlingen. En wat doe je als je de kinderen moet verzorgen, bij een natte luier bijvoorbeeld, of als er iets is waarbij je de kinderen moet optillen."