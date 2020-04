Japanner wint World Press Photo met deze foto

"Ik ben heel blij natuurlijk, maar het voelt nog onwerkelijk", zegt Chiba tegen Nieuwsuur over het winnen van de prijs. Hij krijgt een geldprijs van 10.000 euro. Normaal gesproken wordt de World Press Photo uitgereikt op een speciale ceremonie in Amsterdam. Die is dit jaar geannuleerd, vanwege het coronavirus. "Ik ontving het nieuws samen met mijn familie, thuis. In deze situatie kon ik niet naar Amsterdam komen voor de prijsuitreiking. Dus ik vraag me nog steeds af of dit wel echt is."

Toeval

Chiba maakte zijn winnende foto tussen de demonstranten die meer macht voor het Sudanese volk eisten. "Het protest was een circus van verschillende mensen. Jonge generaties en ook wat oudere mannen. Er was een groep vrouwen aan mijn rechterkant, ook aan het scanderen."

"Op de momenten dat de jongen die het gedicht voordroeg ademhaalde, riep iedereen 'revolutie' in het Arabisch. Het was een heel sterk moment."

Toen Chiba de foto maakte, besefte hij nog niet dat de jongen poëzie scandeerde. "Dat moest ik van mijn collega's horen, want ik versta geen Arabisch. Dat hij in zo'n situatie een gedicht voorleest, was voor mij echt een verassing."

"De foto is een goed voorbeeld van mijn werk. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ook nu had ik geen verwachtingen. Maar toen gebeurde er dit, iets heel emotioneels. Dat is natuurlijk toeval, maar het is heel belangrijk om er als fotograaf bij te zijn, om zo'n moment vast te kunnen leggen."

Uiteindelijk was het protest in Sudan succesvol: president Omar al-Bashir werd afgezet en de oppositie tekende een akkoord met het leger over het verdelen van de macht.