Sudan zonder Bashir: vrouwen dragen wat ze willen, jeugd luistert rapmuziek

De 22-jarige studente Ala'a Salah, gekleed in een witte jurk en dito sluier, werd al snel het gezicht van de revolutie in Sudan. Ze werd, mede door haar verschijning, vergeleken met strijdvaardige Nubische koninginnen uit de Oudheid. Nadat een foto van haar op internet de aandacht had getrokken, ging een groot deel van de berichtgeving over de rol van vrouwen in het protest.

Die rol was belangrijk en groot, zegt Amna Nagi, de voorzitter van het Nederlandse Sudan Comité. "Ik heb zelf heel veel jonge vrouwen gezien die vertelden waarom verandering belangrijk zo belangrijk is voor vrouwen."

Volgens Nagi hebben vrouwen de hoogste prijs betaald voor het regime van de afgelopen dertig jaar. Afrika-correspondent Koert Lindijer: "Bashir stelde een repressief en radicaal islamitisch regime in. Zo moesten vooral vrouwen zich houden aan de strikte wetten voor de openbare orde. Vrouwen die lange broeken droegen of werden betrapt met een man die geen familie is, liepen het risico om te worden opgepakt of zweepslagen te krijgen."

Maar sinds de revolutie is alles anders, zegt Nagi. "Vrouwen hebben de vrijheid opgeëist. Ze dragen wat ze willen. Ze kijken voor het eerst mannen in de ogen. Ze verheffen hun stem en het wordt geaccepteerd." Een ontmoeting met een jongen in Sudan is haar bijgebleven. "Hij vertelde me dat hij de eerste dag naar de demonstraties ging om meisjes te kijken. Een week later schaamde hij zich daarvoor en was hij de vrouwen gaan zien als gelijken in de strijd."

De verandering, waar Nagi en veel activisten in Sudan zelf op wijzen, lijkt ook echt vorm te krijgen in wetten. Zo staat er in het vredesakkoord dat minstens 40 procent van de 300 zetels in de overgangsraad bezet moeten worden door vrouwen. Een grote stap in een land waar het een half jaar geleden nog verboden was voor vrouwen om politiek actief te zijn.