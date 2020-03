World Press Photo annuleert uitreikingen vanwege corona

World Press Photo, de organisatie van prestigieuze fotoprijzen, annuleert de uitreiking vanwege het coronavirus. "Na intensief overleg hebben we besloten dat de wereldwijde situatie rond het coronavirus ons ertoe dwingt de World Press Photo Awards Show 2020 en het World Press Photo Festival 2020, dat op 16 en18 april in Amsterdam wordt gehouden, te annuleren."

De organisatie zegt er kapot van te zijn dat winnaars van dit jaar niet geëerd zullen worden. De organisatie van beide evenementen waren vergevorderd. "Het valt de organisatie daarom zwaar alles te annuleren. Maar de aanhoudende onzekerheid over de omvang van het virus, betekent dat het ook niet mogelijk is om alles naar een later moment dit jaar te verplaatsen."

Winnaars

De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen wegen volgens de organisatie "zwaarder dan alle andere overwegingen". Daarom wil de organsatie geen internationaal evenement houden waar veel internationale gasten voor zijn uitgenodigd.

De winnaars in de verschillende categorieën worden wel bekend gemaakt op de avond van 16 april en gepresenteerd via de online- en mediakanalen.

World Press Photo heeft uit bijna 74.000 foto's een selectie gemaakt. Uiteindelijk zijn in tien categorieën 44 fotografen uit 24 landen genomineerd. De winnaars in de verschillende categorieën worden wel bekend gemaakt op de avond van 16 april. Nieuwsuur doet daarvan verslag.

In de belangrijkste categorie 'Foto van het Jaar' gaat het om zes foto's. Bekijk hieronder de kanshebbers en de verhalen achter hun foto's.