Ziekenhuis Breda vreest code zwart: 'Dan moeten we kiezen wie we behandelen'

Het Amphia Ziekenhuis in Breda houdt serieus rekening met een scenario waarin het moet kiezen welke coronapatiënten geholpen worden en welke niet. Dat zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans tegen Nieuwsuur.

Een week geleden lag er nog maar één coronapatiënt in het Amphia, nu zijn acht van de dertig bedden op de intensive care (IC) bezet door patiënten met het virus, naast patiënten die 'gewone' acute zorg krijgen. Zij liggen aan de beademing. Andere coronapatiënten in het Amphia zijn er beter aan toe en worden in quarantainekamers verpleegd.

Kluytmans: "We schrikken van de snelheid van de ontwikkeling. Als de snelle toename doorzet, komen we in wat we intern code zwart noemen. Dat willen we echt voorkomen. Dan kunnen we niet alle zorg meer verlenen."

Triage

In een aantal Italiaanse ziekenhuizen moeten artsen door een gebrek aan middelen al kiezen tussen patiënten. Kluytmans: "Triage wordt dat genoemd, dan kies je wie je wel en niet helpt. Dat is vreselijk en vinden dokters heel moeilijk."

Het Amphia neemt veel maatregelen om zo'n situatie te voorkomen. "We zitten al in code rood. We doen geen niet-spoedeisende operaties meer. We trainen nu heel snel verpleegkundigen om te helpen bij beademen."

Vooralsnog heeft het Amphia nog voldoende plek en middelen, en ziekenhuizen in de omgeving kunnen nog patiënten overnemen. "Alle ziekenhuizen hebben gezegd dat ze hun capaciteit kunnen verdubbelen", zegt Kluytmans. "Maar als we over de limiet gaan en de regio het niet op kan vangen omdat ze hetzelfde probleem hebben, dan hebben we echt een tekort."