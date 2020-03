Wat als door het coronavirus de IC vol ligt? 'We moeten ons voorbereiden'

Zijn de IC-afdelingen in ziekenhuizen op orde als het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland verder stijgt? De voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care (IC) roept al zijn collega's op om zich voor te bereiden op een mogelijke crisissituatie. "Zorg ervoor dat de IC van elk ziekenhuis er klaar voor is."

Diederik Gommers verspreidde die oproep maandag aan IC-collega's in een brief. Aanleiding is de situatie in Italië, waar het aantal besmettingen de 10.000 nadert. "Mijn collega's in Italië zijn echt in paniek en zij waarschuwen dat we ons goed moeten voorbereiden", zegt Gommers in Nieuwsuur.

Het aantal besmettingen in Nederland staat nu officieel op 321. Volgens Gommers is de situatie op dit moment nog goed onder controle, maar verandert dat als het aantal coronapatiënten met ernstige klachten toeneemt. "Want we hebben maar tweehonderd boxen met een sluis ervoor waarin we geïsoleerd kunnen verplegen."

Coronapatiënten op de gewone IC

In Nederland zijn er 1150 IC-bedden en op dit moment zijn er minder dan tien coronapatiënten opgenomen op de IC, vertelt Gommers. Maar als dat er meer dan tweehonderd worden, dan moeten er andere scenario's uit de kast worden getrokken.

"Dan kun je overwegen om een gedeelte van de intensive care helemaal in te richten voor coronapatiënten. Fase 3 is dat je het gaat omkeren: coronapatiënten op de gewone IC, en patiënten zonder corona in de isolatiekamers."

Ook wordt bekeken of mensen zouden kunnen worden beamend buiten de IC. "Want als je kijkt naar het ziektebeeld dan is het met name een longprobleem. Daarom zijn we op zoek gegaan naar extra beademingsapparaten, maar dat blijkt nog lastig door een importverbod uit bijvoorbeeld Duitsland."

Mensen boven de 80 niet opnemen?

De vereniging van Gommers heeft deze week een pandemieboek verspreid onder intensivisten. "Mochten we echt in een crisissituatie komen, wat doe je dan wel en niet? Misschien moeten we mensen van boven de 80 dan niet meer gaan opnemen op de intensive care. Maar daar zijn we nog lang niet."

Toch moeten zijn collega's in Italië al wel dat soort keuzes maken, vertelt Gommers. "Daar zitten ze in een crisis en kunnen ze niet meer iedereen behandelen op de intensive care. Wij kunnen het nu nog heel goed handelen, maar misschien is het over vier tot zes weken hier qua besmettingen ook wel als in Italië."