Bedrijf dat handelt in lichaamsdelen lokt klanten met 'budgetuitvaart'

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat sinds begin vorig jaar tientallen mensen zich hebben aangemeld bij RISE Labs. Er zijn vier lichamen daadwerkelijk gedoneerd aan het bedrijf. Deze werden na het overlijden opgeslagen in een mortuarium op Schiphol, waarna ze elders zijn ontleed en de lichaamsdelen zijn opgeslagen of doorverkocht.

In december 2018 meldde Nieuwsuur dat Nederlandse universitair medisch centra in Amsterdam en Rotterdam lichaamsdelen hadden aangekocht van omstreden Amerikaanse body brokers. De bedrijven zijn omstreden vanwege de hoge winsten die worden gemaakt en omdat klanten niet altijd juist werden geïnformeerd over de bestemming en het gebruik van de lichaamsdelen. Ook wordt er in Amerika erg gestuurd op het kosteloze karakter van lichaamsdonatie.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met de door de Nederlanders gedoneerde lichamen en aan wie RISE Labs de lichaamsdelen doorverkoopt. Het bedrijf wil Nieuwsuur niet te woord staan en ook het ministerie van Volksgezondheid heeft er geen exacte informatie over.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt in een reactie dat RISE Labs samenwerkt met universiteiten, producenten van medische apparatuur en farmaceutische bedrijven in binnen- en buitenland. Uit navraag bij Nederlandse universiteiten blijkt dat zij niet samenwerken met RISE Labs of lichaamsdelen afnemen van het bedrijf. Vermoedelijk gaan de lichaamsdelen dus naar (buitenlandse) bedrijven in de medische technologie of farmacie.

Grens van de wet

RISE Labs lijkt te opereren in juridisch grijs gebied, zo zeggen verschillende deskundigen tegen Nieuwsuur. Hoogleraar rechten, ethiek en biotechnologie Britta van Beers zegt dat duidelijke wettelijke kaders ontbreken. "In het algemeen is het zo dat er niet mag worden verdiend aan het menselijk lichaam. Dat lijkt me ook van toepassing op lijken. Alleen is dat in Nederland nog niet specifiek vastgelegd."

Daarnaast zegt Van Beers dat het de vraag is of de manier van adverteren van RISE Labs als een financiële prikkel kan worden gezien. Daar is wel een duidelijk verbod op: een organisatie mag bijvoorbeeld geen geld bieden voor het doneren van een lichaam.

"De lichaamsdonatie wordt gepresenteerd als een budget-optie. Dus: doneert u vooral uw lichaam, het is niet alleen goed voor de wetenschap maar ook voor uw portemonnee. Daarmee zoekt het bedrijf wel echt de grens van de wet op, dat kan in Nederland eigenlijk niet worden verdedigd."

In deze video (uit 2018) leggen we uit hoe de (Amerikaanse) handel in lichaamsdelen in zijn werk gaat en wat die handel de betrokken bedrijven oplevert.