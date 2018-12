AMC kocht honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf

Het is niet illegaal om lichaamsdelen vanuit de VS te laten bezorgen. De lichaamsdelen kwamen per schip aan in Rotterdam of per vliegtuig op Schiphol. De partijen lichaamsdelen uit de haven, zeker zes containers sinds 2012, werden vervolgens vervoerd naar een logistiek bedrijf in Tilburg. Begin dit jaar werden de containers met diepgevroren lichaamsdelen die daar opgeslagen lagen plotseling weggehaald door het bedrijf MedCure. Wat er hierna mee gebeurde, is onduidelijk.

Beide Nederlandse ziekenhuizen gebruikten de lichaamsdelen dus voor onderwijs. Het Erasmus MC kocht knie- en schoudergewrichten in de VS om in het chirurgisch SkillsLab van het ziekenhuis, soms betaalde,trainingen te kunnen geven aan specialisten uit binnen- en buitenland. Volgens een woordvoerder zijn de lichamen die zij elk jaar uit hun eigen donatieprogramma ontvangen "niet voldoende voor de trainingsbehoefte". Een winstoogmerk heeft het ziekenhuis niet met de trainingen, aldus een woordvoerder. Beide ziekenhuizen willen niet zeggen hoeveel zij hebben betaald voor de aangekochte lichaamsdelen.