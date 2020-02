'Meer Italiaanse corona-gevallen aan het licht door actief speurwerk'

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië loopt snel op. Inmiddels zijn ruim 220 mensen besmet. Zes personen zijn overleden aan de ziekte, een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Volgens Nedret Emiroglu van Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het niet verwonderlijk dat we de aantallen snel zien stijgen.

"Door het actieve speurwerk van Italië komen er nu meer gevallen aan het licht", zegt Emiroglu. Ze legt uit dat de Italianen de contacten van besmette personen proberen op te sporen om die mensen vervolgens te testen op het virus. "Dat gebeurt zo nodig ook weer met de contacten van die mensen. En zo gaat dat verder."

Het coronavirus is met name vastgesteld in Noord-Italië, in delen van de regio's Lombardije, Veneto en Piemonte. De eerste besmetting kwam vrijdag in een ziekenhuis in Codogno aan het licht. "De WHO heeft sindsdien regelmatig contact met Italië. Niet alleen met het ministerie van Volksgezondheid, maar ook met lokale autoriteiten."

Emiroglu vertelt dat er vandaag een team van de WHO is vertrokken naar Italië. "Vanaf morgen zullen zij de Italiaanse autoriteiten ondersteunen bij het onderzoek naar het coronavirus. Ook zullen ze helpen bij zaken als preventie, communicatie over risico's en voorbereidingen in ziekenhuizen."