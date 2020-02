Kathleen zat weken in quarantaine: 'We moesten twee meter uit elkaar blijven'

Precies twee weken geleden werden zo'n vijftien Nederlanders als eerste geëvacueerd uit Wuhan. Ze moesten in quarantaine om te kijken of ze besmet waren. Vandaag werd bekend dat niemand besmet is, en dat ze dus weer kunnen gaan en staan waar ze willen.

Nieuwsuur sprak met een van hen: Kathleen Bell. De Nederlandse komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en woont sinds tien jaar in China, waarvan de laatste twee in Wuhan, het epicentrum van de corona-uitbraak. Toen ze uit haar woonplaats werd geëvacueerd, waren in haar flat al zeven mensen besmet. De stad verkeerde in een noodtoestand. "Het ging heel snel, van het ene op het andere moment was er de lockdown. Zeer beangstigend."

Een aantal van de Nederlandse evacués verbleef thuis in afzondering. Anderen, onder wie Kathleen, brachten de quarantaineperiode door in isolatie in een kazerne van Defensie. "We moesten twee meter van andere mensen vandaan blijven. Als we naar de wasruimte wilden, moesten we een masker op."

Kathleen vertelt over haar laatste dagen in Wuhan en over haar ervaringen in de kazerne: