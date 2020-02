Niemand van teruggehaalde groep Nederlanders uit Wuhan besmet met coronavirus

Van de groep Nederlanders die op 2 februari uit de Chinese stad Wuhan is teruggehaald, is niemand besmet met het coronavirus. De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners hebben na hun terugkeer twee weken in afzondering doorgebracht.

Nu kan met zekerheid worden vastgesteld dat ze allemaal in goede gezondheid verkeren, zegt de GGD Brabant. Een aantal van de evacués verbleef thuis in afzondering, anderen brachten de quarantaineperiode door in de centrale opvang in Huis ter Heide. Vanaf vandaag hebben ze volledige bewegingsvrijheid.

Tweede groep nog afgezonderd

De tweede groep evacués, die op 9 februari uit Wuhan terugkeerde, zit nog thuis in quarantaine. Daarbij gaat het om vier Nederlanders en twee Chinese familieleden.

Er zijn ook Nederlanders achtergebleven in Wuhan, de stad die zwaar is getroffen door het virus. Zij wilden geen gebruik maken van de evacuatievlucht.