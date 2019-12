Paspoorthandel: Haagse onvrede over Groningse hoogleraar groeit

In Den Haag neemt de ergernis toe over het handelen van de Groningse hoogleraar Dimitry Kochenov. CDA, D66, PvdA en SP willen van de minister opheldering over zijn aanwezigheid bij een conferentie over de controversiële paspoorthandel van onder andere Malta. Reden voor de Kamervragen is een spreekbeurt van Kochenov op een conferentie die half november werd georganiseerd door één van de grootste bedrijven in de paspoorthandel, Henley & Partners. Dat bedrijf betaalde de reis- en verblijfskosten van Kochenov. Zijn aanwezigheid is saillant: er loopt op dit moment een onderzoek naar de academische integriteit van de hoogleraar. Corruptie en spionage Die integriteit is mogelijk in het geding vanwege onder meer zijn lobby voor bedrijven en overheden die de paspoorthandel willen bevorderen. De handel in paspoorten is politiek uitermate gevoelig. Onder meer de Raad van Europa, het Europees Parlement en de AIVD maken zich zorgen over de risico's ervan, zoals corruptie en spionage. Nieuwsuur publiceerde in september uitgebreid onderzoek naar zijn betrokkenheid bij deze controversiële handel. De RUG startte na deze uitzending een onderzoek naar Kochenov, dat nog steeds loopt. Bekijk hieronder waar het om gaat.

Kochenov is hoogleraar Europees constitutioneel recht en burgerschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Afgelopen maanden kreeg hij vanuit de Tweede Kamer kritiek. Die betrof bijbanen en activiteiten waarbij hij landen en bedrijven adviseerde die grote bedragen verdienen aan de verkoop van paspoorten. Hij reisde ook met mandaat van de inmiddels omstreden Maltese premier Joseph Muscat naar Brussel om de Maltese paspoorthandel te verdedigen voor de Europese Commissie. Ook zijn spreekbeurten als onafhankelijk hoogleraar in het buitenland op bijeenkomsten bedoeld voor de verkoop van paspoorten, riepen vragen op. Fortuin De RUG bevestigde destijds dat zijn bijbanen op 'politiek gevoelig' vlak lagen en ook dat het gevaar van belangenverstrengeling op de loer lag. Kochenov beëindigde rond de uitzending van Nieuwsuur een aantal functies. Ook zette hij een punt achter een jaarlijks onderzoek dat hij als wetenschapper deed samen met de Zwitser Christian Kälin. De RUG vroeg Kochenov om dit onderzoek te stoppen "om mogelijke twijfel over onafhankelijkheid te voorkomen". Kälin is baas van de organisator van de conferentie, Henley & Partners. Zijn bedrijf verdiende een fortuin in de paspoorthandel.

