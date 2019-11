Maximaal 100 op de snelweg? Deze mensen zien het wel zitten

Het kabinet overlegde vandaag opnieuw over maatregelen om de stikstofcrisis te beëindigen. Autorijders, bouwers en boeren; allemaal wachten ze af waar de regering mee komt. Dinsdag ontvangt premier Mark Rutte Bouwend Nederland om te praten over de stikstofcrisis. Wellicht kan hij dan vertellen welke maatregelen hij wil nemen om ervoor te zorgen dat de bouwers weer aan de slag mogen. Een van de maatregelen die op tafel ligt is het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Geen populaire maatregel, al zijn er ook veel mensen die juist heel blij zijn met een snelheidsverlaging. Want naast minder stikstofuitstoot heeft het ook hele andere voordelen: minder verkeersdoden, minder gezondheidsverlies en minder geluidsoverlast. Beter voor je longen "Langzamer rijden betekent flink minder stikstofdioxide, en dat maakt echt uit voor je longen", zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Daar zou "de vlag uitgaan" als de maximumsnelheid wordt verlaagd. "Het is echt veel gezonder voor longen als we langzamer gaan rijden." "Stikstof maakt longen kapot. Ongeveer een op de vijf kinderen met astma kreeg die ziekte door de rotzooi in de lucht; fijnstof en stikstofdioxide."

Het Longfonds lobbyde jarenlang voor een verlaging van de maximumsnelheid. Dat leverde weinig op. Nu de economie geraakt dreigt te worden, lijkt het opeens wel te lukken. Rutgers vindt het prima. "Nederland is een land waar allerlei belangen samen moeten komen om tot vooruitgang te komen. We zijn allemaal beter af nu." En wat zegt hij tegen forenzen die bang zijn straks te laat op hun werk te komen? "De pijn over die paar minuten langer rijden weegt niet op tegen de pijn van mensen die longziekten hebben." Minder geluidsoverlast langs drukke wegen Marjan van der Horst woont in Harderwijk vlakbij de snelweg A28, net als duizenden andere Harderwijkers. Ze hebben erg veel last van het voorbijrazende verkeer, zegt Van der Horst. Samen met wijkgenoten voerde ze jaren actie om de maximumsnelheid naar beneden te krijgen. "Ik heb hier al eens eerder gestaan om de 130 naar benden te brengen, en nu lijkt het ineens te gebeuren. We kunnen 's nachts straks weer beter slapen en voelen erkenning voor wat we te verduren krijgen."

Op het traject bij Harderwijk werd afgelopen oktober al overhaast ingegrepen na de stikstofuitspraak van de Raad van State. De maximumsnelheid werd teruggebracht naar 120 kilometer per uur. "We staan hier midden op de Veluwe en de natuur bleek last te hebben van de stikstofdepositie", zegt Van der Horst. "Dat was voor ons geluk." Nu hoopt ze op meer. "Van 130 naar 120 scheelt voor je gehoor nauwelijks, maar naar 100 ga je echt merken." Verlaging redt levens Naast de natuur en onze longen en oren hebben ook verkeersdeelnemers baat bij een lagere maximumsnelheid. Want op snelwegen waar 130 kilometer per uur gereden mag worden, is de kans dat een ongeluk een dodelijke afloop heeft, groter dan op wegen met een lagere maximumsnelheid. "Een landelijke verlaging naar 100 kilometer per uur gaat absoluut levens redden", zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. "Hoe lager de snelheid, hoe minder slachtoffers. Hoge snelheden zijn voor mensen altijd lastig. Het is moeilijk inschatten wanneer je moet remmen en wanneer je tot stilstand komt."

Bovendien zullen files afnemen doordat de doorstroming op de wegen verbetert, zeg Stomphorst. "Bij rijbanen die invoegen en bij veel remlichten moet je vaak toch weer afremmen, en dat is minder vaak nodig als je 100 kunt blijven rijden." Mensen zullen dan ook niet of nauwelijks later op hun bestemmingen aankomen. "Mensen denken vaak dat je langer onderweg bent als je langzamer rijdt. Je rijdt naar een bepaald doel toe en je ziet het klokje in de auto, dat is de psychologie van het hele spel. Maar als je gewoon één snelheid door had kunnen rijden, bijvoorbeeld 100, dan kom je door de betere doorstroming bijna op dezelfde tijd op je bestemming aan. Als je twee uur moet rijden maakt het misschien een keer tien minuten uit. Als je een half uur van je werk zit, maakt het vrijwel niks uit." Kijk hieronder de interviews met Rutgers, Van der Horst en Stomphorst in Nieuwsuur: