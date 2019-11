Minister Grapperhaus wil toegang tot chat- en berichtendiensten

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr stuurde Facebook een brief waarin hij het bedrijf opriep opsporingsdiensten toch toegang te geven tot de gespreksinhoud, mits er verdenkingen zijn van criminele activiteiten. "Wilt u in een samenleving leven waar iedereen onzichtbaar is voor Justitie?", vroeg Barr zich af in een toespraak.

Ook Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben de brief van Barr ondertekend. Minister Grapperhaus schaart zich nu achter die Angelsaksische landen. "Ik vind dat we in de wet moeten kunnen opnemen dat de rechter de mogelijkheid krijgt om te bepalen dat een sleutel moet worden gegeven als er verdachte dingen op het gebied van kindermisbruik en kinderporno plaatsvinden", zegt hij.

Grapperhaus: "Laten we nou voor eens en altijd wetgeving maken waarin we een sleutelrecht hebben in die situaties waar we verdachte transacties kunnen aantonen."

Kamervragen

Het standpunt van Grapperhaus is opmerkelijk omdat het kabinet zich in 2016 vierkant achter E2EE heeft geschaard. Grapperhaus voorganger schreef toen: "Het kabinet is van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland."

De minister, die de kwestie in december met de Amerikanen wil bespreken, moet volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven het officiële kabinetsstandpunt uitdragen. Verhoeven is fel tegen verzwakking van E2EE. Hij heeft schriftelijke Kamervragen gesteld, maar Grapperhaus stelde de beantwoording afgelopen donderdag uit.

"Er is altijd een wapenwedloop, maar je moet geen middelen inzetten waarbij je alle burgers bij voorbaat verdacht maakt en hun privé-communicatie onveilig", aldus Verhoeven. "Als je E2E-encryptie doorbreekt, dan doorbreek je het niet alleen van de criminelen en de kwaadwillenden maar van alle Nederlanders die met elkaar communiceren. Je moet niet overheden en tech-giganten de kans bieden om in die privé-communicatie te kijken."