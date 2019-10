VS wil uitstel encryptieplannen Facebook

De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, vraagt Facebook om uitstel van de plannen om zijn chatdiensten verder te versleutelen. Hij doet dat in een open brief, waarvan een conceptversie is gepubliceerd door BuzzFeed News.

Het uitstel zou moeten duren tot Facebook een manier heeft gevonden om de overheid toegang te geven tot de chatdiensten voor opsporingszaken. Australië en Groot-Brittannië hebben zich achter het verzoek geschaard.

"Bedrijven kunnen niet straffeloos werken wanneer de levens en de veiligheid van onze kinderen op het spel staan", citeert The Wall Street Journal uit de brief. Een zin die overigens niet staat in het concept dat BuzzFeed News in handen heeft.

Met deze brief geeft het ministerie van Justitie een nieuwe slinger aan het debat over versleuteling. Techbedrijven en privacyvoorvechters zijn van mening dat end-to-end-encryptie heel belangrijk is, bijvoorbeeld om journalisten en activisten te beschermen. Overheden zetten techbedrijven al jaren onder druk om hun toegang te geven tot data van gebruikers.

Focus op privacy

Zuckerberg kondigde in maart van dit jaar aan zijn bedrijf meer te willen focussen op privacy. Centraal staat het aan elkaar knopen van zijn drie chatdiensten - Facebook Messenger, Instagram Direct en WhatsApp -waarbij de eerste twee net als Whatsapp worden voorzien van end-to-end-encryptie.

Deze vorm van versleuteling zorgt ervoor dat alleen de verzender en ontvanger de inhoud van het bericht kunnen lezen. Zowel overheden als Facebook zelf hebben geen toegang tot de inhoud van de berichten. Voor WhatsApp is dit al in 2016 ingevoerd.

"End-to-end-encryptie beschermt alle berichten van meer dan een miljard mensen per dag", zegt een woordvoerder van Facebook tegen The New York Times. "We verzetten ons tegen pogingen van de overheid om achterdeurtjes in te bouwen omdat ze de privacy en veiligheid van mensen ondermijnen."

De brief komt een paar dagen na een groot verhaal van The New York Times over online kindermisbruik. Daarin wordt onder meer aangehaald dat de komst van end-to-end-encryptie de strijd tegen kindermisbruik zal bemoeilijken, omdat niet meer te zien is wat er in chats rondgaat.

Bijeenkomst op Justitie

Later vandaag is er op het ministerie van Justitie in de VS een bijeenkomst waarin wordt besproken hoe versleuteling de overheid bemoeilijkt om toegang te krijgen tot informatie, waarbij zaken over kindermisbruik centraal zullen staan. Naar verluidt zijn hier ook vertegenwoordigers van Facebook bij aanwezig.