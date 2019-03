Facebook-topman Zuckerberg ziet nu kansen in privacy-behoeftes

Facebook-topman Mark Zuckerberg wil zich de komende jaren veel meer richten op de privacy van zijn gebruikers. In een visiestuk van 3200 woorden schrijft hij dat privécommunicatie in zijn optiek de komende jaren veel belangrijker wordt dan openbare berichten op sociale media. Een ommezwaai, daar Facebook juist is opgericht als open kanaal dat zijn geld verdient met de data van zijn gebruikers.

Het visiestuk komt na een jaar waarin het bedrijf zwaar onder vuur lag. Zo werd vorig jaar bekend dat databedrijf Cambridge Analytica de gegevens van tientallen miljoen Facebook-gebruikers had buitgemaakt. En ook krijgt het bedrijf veel kritiek vanwege de aanwezigheid van nepnieuws, trollen en haatzaaien op het platform.

Versleuteling

De topman van Facebook, die met zijn bedrijf ook Instagram en WhatsApp bezit, zegt dat het bedrijf alle chatdiensten de komende jaren gaat voorzien van versleuteling, zodat berichten alleen voor verzender en ontvanger te zien zijn. Ook Facebook kan daardoor niet meer bij de communicatie. WhatsApp is al volledig versleuteld, maar Facebook en Instagram kennen veel minder versleuteling. Ook wil Zuckerberg geen privacygevoelige gegevens meer opslaan in landen die slecht omgaan met zaken als privacy en vrijheid van meningsuiting.

Zuckerberg zegt dat hij de systemen van de drie platforms wil samenvoegen, zodat gebruikers met elkaar kunnen communiceren van en naar de apps. De topman zei in zijn bericht niets over eventuele aanpassingen van de tijdlijn van Facebook of Instagram zelf.

Maandelijks gebruiken 2,3 miljard mensen Facebook, waarbij Instagram en WhatsApp niet zijn meegerekend. In Nederland nam het aantal gebruikers vorig jaar af, bleek uit onderzoek van Newcom.

Geen goede reputatie

"Privécommmunicatie, verdwijnende berichten en kleine groepen zijn veruit de hardst groeiende manieren van online communicatie", schrijft Zuckerberg. "De openbare sociale netwerken hebben inmiddels een plek, maar ik zie een grote toekomst voor mij voor een simpeler product, dat is gefocust op privacy."

Dat Zuckerberg dit zegt is opvallend te nemen, na de vele privacyschandalen van het afgelopen jaar. Dat erkent ook Zuckerberg: "Ik kan mij voorstellen dat mensen niet geloven dat Facebook dit kan of wil doen", schrijft de topman. "We hebben helaas geen goede reputatie als het om privacybescherming gaat. Maar we hebben laten zien dat we producten kunnen maken die mensen echt willen."

Gedragscode

Critici van Facebook reageren sceptisch op het bericht. Voormalig veiligheidsdirecteur Alex Stamos van het bedrijf vindt dat Zuckerberg dit visiestuk twee jaar geleden al had moeten schrijven. "Hopelijk leidt dit externe stuk ook tot interne acties. Maar om zo'n groot schip te keren is lastig."

De ophef rond Facebook is de laatste maanden overigens niet gaan liggen. Vorige maand noemde een onderzoekscommissie van het Britse parlement de top van Facebook "digitale misdadigers". De Duitse mededingingsautoriteit berichtte eveneens vorige maand dat Facebook zijn dominante marktpositie misbruikt door buiten het eigen platform data te gebruiken.