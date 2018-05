Zuckerberg praat over problemen en ontvouwt plannen met daten

Met zijn openingstoespraak wilde de topman, zoals hij dat de laatste weken telkens probeert, vertrouwen terugwinnen. Zuckerberg herhaalde dat wat er is gebeurd rond Cambridge Analytica een grote breuk in het vertrouwen is. Hij gaf toe dat Facebook niet goed was voorbereid op de inmenging bij verkiezingen in 2016 en beloofde dat het platform "nooit meer onvoorbereid zal zijn".

Browse-geschiedenis wissen

Ook benoemde hij de eerder vanavond aangekondigde optie om door Facebook verzamelde browse-gegevens te verwijderen. Sites en apps die software van het platform hebben geïnstalleerd, zoals de Like-knop, geven informatie aan het platform door.

Die gegevens worden onder meer gebruikt voor het nog persoonlijker maken van advertenties. Daarnaast kunnen gebruikers uitzetten dat Facebook die browsegegevens in de toekomst aan hun account koppelt. Niet-Facebookleden hebben die opties overigens niet, en zullen gevolgd blijven worden, alleen hun data zijn volgens het bedrijf minder bruikbaar.

Zuckerberg deed ook duidelijk zijn best om de presentatie bijtijds luchtig te houden. Hij lanceerde met een grapje de functie Watch Party, waarbij je met een groep vrienden een bepaalde video kunt bekijken: "Laten we zeggen dat je vriend moet getuigen voor het Congres." Het is uiteraard een verwijzing naar de in totaal tien uur durende hoorzittingen van Zuckerberg voor het Amerikaanse Congres vorige maand.

Langetermijnrelaties

Ook wil Facebook de strijd aangaan met de datingindustrie. Het is straks mogelijk om via het sociale netwerk een date te zoeken. "Dit is bedoeld voor langetermijnrelaties, niet voor hook-ups", grapte Zuckerberg, als verwijzing naar concurrent Tinder. Het moederbedrijf zag overigens zijn beurskoers na deze aankondiging met maar liefst 16 procent dalen.