Britse commissie: Facebook-top 'digitale misdadigers'

Groot-Brittanniƫ moet een gedragscode invoeren voor sociale mediabedrijven als Facebook. Dat schrijft een onderzoekscommissie van het Britse parlement in een rapport. De commissie noemt de top van Facebook in het rapport "digitale misdadigers".

De commissie deed anderhalf jaar onderzoek naar de rol van Facebook bij het verspreiden van nepberichten. Ook het schandaal rond Cambridge Analytica werd onder de loep genomen. Facebook deelde zonder toestemming de gegevens van miljoenen gebruikers met dat databedrijf. De gegevens werden doorverkocht aan politieke campagnes.

Volgens de onderzoekers heeft Facebook met opzet de privacy- en de mededingingsregels overtreden. Het bedrijf maakt daarbij misbruik van de dominante positie. "Ze komen tot de conclusie dat Facebook winst nog altijd belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers. Daarmee loopt ook de democratie gevaar", legt correspondent Tim de Wit uit.

Strengere regels

In het rapport staat dat er veel strengere regels moeten komen voor bedrijven als Facebook. De huidige wetgeving is niet toereikend genoeg om buitenlandse invloed, zoals bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het referendum over de brexit, te voorkomen.

"De commissie vindt dat Facebook veel meer verantwoordelijkheid moet nemen en wil dat er een onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld die controleert of de informatie klopt", vertelt Tim de Wit.

De commissie stelt verder dat Facebook het onderzoek heeft gefrustreerd. Vooral topman Mark Zuckerberg krijgt ervan langs. Hij weigerde tot drie keer toe om voor de commissie te verschijnen om uitleg te geven. Zuckerberg stuurde een jonge medewerker om de vragen te beantwoorden.

Boete van 20 miljoen euro

Facebook zegt in een reactie dat er wel is meegewerkt aan het onderzoek en dat er in de tussentijd al veel veranderingen zijn doorgevoerd.

Om bedrijven als Facebook aan te pakken kijkt de Britse commissie volgens Tim de Wit nadrukkelijk naar Duitsland. "Daar is een wet aangenomen waarin bedrijven 24 uur de tijd krijgen om nepnieuws te verwijderen. Anders krijgen ze een boete die kan oplopen tot 20 miljoen euro. Dat spreekt de onderzoekscommissie wel aan."