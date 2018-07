Britten beboeten Facebook om Cambridge Analytica

Facebook krijgt een boete van de Britse privacywaakhond vanwege de Cambridge Analytica-affaire. Het gaat om de maximale boete die uitgedeeld kan worden: 500.000 pond (ongeveer 565.000 euro).

De Britse waakhond vindt dat Facebook de gegevens van gebruikers niet goed genoeg heeft beschermd. Ook is het techbedrijf niet transparant genoeg over welke data worden gedeeld met andere bedrijven.

Software

Dit voorjaar werd bekend dat databedrijf Cambridge Analytica in 2014 de gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers had buitgemaakt. Aan de hand van de gegevens werd software ontwikkeld om gerichte advertenties aan te bieden. Het bedrijf werkte onder meer voor de presidentscampagne van Donald Trump en het leave-kamp van de brexit.

Cambridge Analytica gebruikte een app op Facebook om gegevens te verzamelen. Volgens de Britse waakhond heeft het bedrijf via 320.000 gebruikers uiteindelijk 87 miljoen profielen buitgemaakt. De meeste daarvan waren van Amerikanen en Britten.

Facebook kan nog bezwaar aantekenen tegen de boete. In de VS wordt nog onderzoek gedaan naar de rol van Facebook in deze affaire.