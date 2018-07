'Instanties VS onderzoeken optreden Facebook in dataschandaal 2015'

Wat wist Facebook in 2015 over de persoonsgegevens die in handen waren gekomen van databedrijf Cambridge Analytica en waarom meldde het bedrijf dit niet aan gebruikers en onderzoekers? Deze twee vragen staan, samen met de verklaringen van topman Mark Zuckerberg, centraal in een groot onderzoek dat wordt uitgevoerd door verschillende instanties.

The Washington Post schrijft dat vertegenwoordigers van de FBI, beurswaakhond SEC en handelstoezichthouder FTC gaan samenwerken met het ministerie van Justitie om Facebook door te lichten.

Diep door het stof

Het is onduidelijk in welk stadium het onderzoek zich bevindt, hoelang het gaat duren en wat de eventuele gevolgen voor Facebook en het inmiddels gesloten Cambridge Analytica kunnen zijn.

Wel staat vast dat de vragen die de onderzoekers beantwoord willen hebben, raken aan het vertrouwen in Facebook dat door de kwestie beschadigd is geraakt. Topman Zuckerberg heeft naar aanleiding van de kwestie diep door het stof moeten gaan.

Volgens David Vladeck, een voormalig directeur van FTC's afdeling consumentenbescherming, is dit grote, gezamenlijke onderzoek een signaal dat er echt iets aan de hand was bij Facebook, al benadrukt hij tegenover The Washington Post dat hij inhoudelijk niet op de hoogte is.

In maart van dit jaar kwam naar buiten dat Cambridge Analytica van miljoenen Facebook-gebruikers zonder hun toestemming gegevens had verzameld. Het zou leiden tot de grootste crisis in de geschiedenis van Facebook. Van hoeveel mensen de data zijn verzameld is nog altijd niet duidelijk. Volgens het sociale netwerk gaat het wereldwijd om maximaal 87 miljoen mensen, onder wie 90.000 Nederlanders en 71 miljoen Amerikanen.

Afspraak uit 2011

Kort nadat dit naar buiten kwam, werd al duidelijk dat handelstoezichthouder FTC, vergelijkbaar met de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt, ook onderzoek doet naar een afspraak die in 2011 met Facebook was gemaakt. Het platform beloofde toen op de juiste manier toestemming te vragen aan gebruikers voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

In een reactie aan The Washington Post bevestigt Facebook dat het vragen heeft ontvangen van de onderzoekers. Het netwerk zegt informatie te delen en ook op andere manieren mee te werken. De instanties die samen het onderzoek doen wilden niet tegenover de krant reageren.