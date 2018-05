Omstreden databedrijf Cambridge Analytica stopt

Het databedrijf Cambridge Analytica, dat via Facebook de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers zou hebben misbruikt om president Trump in het zadel te helpen, stopt ermee. Zowel de Amerikaanse tak als de hoofdvestiging van het bedrijf in Engeland is met onmiddellijke ingang gesloten. Het moederbedrijf SCL Group heeft faillissement aangevraagd.

Tot de sluiting is besloten omdat het databedrijf sinds het schandaal veel klanten heeft verloren. Bovendien vreest het bedrijf rechtszaken en boetes.

Cambridge Analytica maakte in 2014 de gegevens van tot wel 87 miljoen Facebook-gebruikers buit, van wie het leeuwendeel Amerikanen. Het bedrijf werd toen geleid door Steve Bannon, die ook aan het hoofd stond van de rechtse nieuwssite Breitbart en een belangrijke rol speelde in de campagne van Trump.

Grootste privacyschending

De gegevens zijn gebruikt om kiezers voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 persoonlijk te benaderen en in te spelen op hun gevoel. Het was de grootste privacyschending in het bestaan van Facebook. Dat sociale netwerk wist ervan, maar ondernam nauwelijks actie. Ook zijn de mensen achter de getroffen accounts nooit op de hoogte gesteld.

In maart deed de Britse privacywaakhond een inval bij Cambridge Analytica. Rond die tijd werden op de Britse tv undercoveropnamen uitgezonden, waarin de leiding van Cambridge Analytica zei dat het bedrijf bereid is propaganda en nepnieuws te verspreiden, mensen af te persen en politici in de val te lokken met mooie vrouwen. Mede vanwege die opnamen kondigde SCL Group een onafhankelijk onderzoek aan en werd topman Alexander Nix geschorst.

Ethisch en legaal

In een verklaring over het einde van het databedrijf zegt Cambridge Analytica dat het bedrijf ten onder is gegaan door kwaadsprekerij en talloze ongefundeerde beschuldigingen. Alle medewerkers hebben ethisch en legaal hun werk gedaan, maar het is de leiding niet gelukt om de naam van het bedrijf te zuiveren, staat in een verklaring.

"Ons werk en onze aanpak zijn volkomen legaal en worden in brede kring geaccepteerd als de normale manier van online adverteren in zowel de politieke als de commerciële sector."

De advocaat Julian Malins, die op verzoek van Cambridge Analytica het bedrijf heeft doorgelicht, onderstreept volgens het databedrijf die conclusie. Geen van de beschuldigingen is gebaseerd op feiten, zegt Malins.