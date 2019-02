Duitsland wil dat Facebook dataverzameling aan banden legt

De Duitse mededingingsautoriteit deed bijna drie jaar onderzoek naar de praktijken van Facebook. Bundeskartellamt-voorzitter Andreas Mundt zei dat het bedrijf straks niet meer zijn gebruikers kan dwingen akkoord te gaan met het "praktisch ongelimiteerd" verzamelen en verwerken van gegevens die niets te maken hebben met Facebookaccounts.

Minister Katarina Barley van Justitie was tevreden met het oordeel van de autoriteit, zei ze tegen persbureau Reuters: "Mensen zijn vaak niet op de hoogte van deze informatiestromen en kunnen het gebruik ervan niet voorkomen. We moeten dit soort machtsmisbruik rigoureus aanpakken."

23 miljoen actieve gebruikers

De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor Facebook. Hij is alleen nog niet rechtsgeldig. Facebook heeft een maand om in beroep te gaan. Dat gaat het bedrijf doen, liet het weten in een persbericht. Volgens Facebook is het sociale netwerk lang niet zo machtig in Duitsland als de autoriteit in het onderzoek doet voorkomen en zijn conclusies getrokken op basis van "verkeerde interpretaties".

In het onderzoek schat het Bundeskartellamt Facebook met 23 miljoen actieve Duitse gebruikers per dag in op een marktaandeel van 95 procent. De autoriteit vindt dat het platform alleen concurreert met Google+, dat binnenkort verdwijnt voor consumenten. Sociale media als Snapchat, YouTube en Twitter hebben slechts deels het kenmerk van een sociaal netwerk als Facebook.

Maar zelfs als die diensten wel waren meegenomen als concurrenten, zou Facebook als eigenaar van Instagram en WhatsApp een monopoliepositie hebben, stelt de autoriteit.

Privacyschandaal

Vorig jaar raakte Facebook in opspraak toen bleek dat het bedrijf Cambridge Analytica van 87 miljoen Facebookgebruikers - zonder toestemming - persoonlijke informatie in handen had gekregen dankzij een quiz-app die de vrienden van deze gebruikers hadden gespeeld.

Facebook bood meermaals zijn excuses aan voor het privacylek en beloofde verbetering. Daarnaast moest Mark Zuckerberg over het schandaal getuigen tegenover het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement.