Kort geding over terughalen IS'ers: discussie onder experts

Marion van San, hoogleraar criminologie aan de Erasmus universiteit, heeft regelmatig contact met de vrouwen in de kampen Al-Hol en Al-Roj. Ze is voorstander van terughalen. "Als je ze daar laat zitten, is de kans groot dat ze weer in de armen komen van extremistische organisaties. In Nederland komen ze in een justitieel traject terecht, en worden ze daarna ook nog stevig in de gaten gehouden. Je kunt ze dus beter gecontroleerd laten terugkomen, dan dat ze helemaal uit het zicht raken."

Ook over de kinderen maakt Van San zich zorgen. "Het Nederlandse kabinet wil de Syriëgangers in de regio berechten, maar wat doe je dan met de onschuldige kinderen? Daar laten, en laten opnemen in Irakese pleeggezinnen? Over 10, 15 jaar zijn het allemaal twintigers, met een link naar Nederland, die een veel groter gevaar kunnen opleveren, dan als je ze nu terughaalt", aldus Van San.