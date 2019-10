Syriëgangers dagen de Staat om af te dwingen dat ze worden opgehaald

Een groep vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen willen de Nederlandse Staat via een kort geding dwingen dat ze opgehaald worden uit de gevangenkampen in Noord-Syrië. Mocht dat niet gebeuren, dan stellen ze de overheid aansprakelijk voor het aangedane leed.

De 23 vrouwen en 55 kinderen zitten vast in al-Hol en al-Roj, twee kampen in Noord-Syrië, en worden bijgestaan door vijf advocatenkantoren. De vrouwen zijn de afgelopen jaren vanuit Nederland naar Syrië gereisd, veelal om zich aan te sluiten bij terroristische organisatie IS. Sommigen namen hun kinderen mee. Veel anderen hebben daar kinderen gekregen.

De dagvaarding is deze week naar de rechtbank Den Haag gestuurd. Op 1 november wordt het kort geding behandeld.

In de dagvaarding betogen de advocaten dat Nederland de plicht heeft de vrouwen op te halen omdat het anders handelt in strijd in met internationale mensenrechtenverdragen. De situatie in de kampen is momenteel zo erbarmelijk, zo stellen ze, dat Nederland wel moet ingrijpen. Zeker als het gaat om de minderjarige kinderen. Omdat de autoriteiten in Noord-Syrië niet bereid zijn de vrouwen en kinderen te scheiden, moeten de moeders ook opgehaald worden, zo redeneren de advocaten.

Eigen keus

Het kabinet heeft bij monde van minister Grapperhaus al eerder laten weten zich net als de advocaten zich zorgen te maken over de omstandigheden waarin de vrouwen en kinderen zich bevinden. Maar volgens het kabinet hebben de vrouwen zelf gekozen voor hun reis naar Syrië, en hebben ze daarmee zichzelf en hun kinderen in gevaar gebracht.

Omwille van de veiligheid van Nederlandse ambtenaren en het ontbreken van diplomatieke betrekkingen in het gebied wil het kabinet de vrouwen niet ophalen. Alleen als ze zich melden bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Erbil (Irak) of Ankara (Turkije) is het kabinet bereid ze naar Nederland te halen.