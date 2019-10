Directeuren over 'catastrofaal' lerarentekort: 'Gewoon geen mensen meer'

De term 'catastrofe' komt van Dirk Koops, directeur van de Mr. de Jonghschool in Amsterdam, een basisschool voor speciaal onderwijs in Osdorp. Hij is de hele zomervakantie bezig geweest om de formatie rond te krijgen. "We werken ons allemaal zestien slagen in de rondte. We lopen elk gaatje dicht dat dicht te lopen valt. En daar word je doodmoe van."

Gewoon geen mensen meer

Waarnemend directeur Mark Veenstra van basisschool De Zeeheld, eveneens in Amsterdam-West, noemt de situatie 'alarmerend'. Hij heeft op een groep van negentien docenten vijf onbevoegden voor de klas staan. Sinds juni is hij al op zoek naar bevoegde leraren. "Op het moment dat er een vacature ontstaat, ga je op zoek, maar er zijn gewoon geen mensen meer."

Ellen van Dorssen-Koogje is directeur van basisschool Avonturijn in Hilversum. Ook zij doet kunstgrepen om de school draaiende te houden. "Als we zieken hebben, vangen we klassen op. Dat is iets anders dan lesgeven. Ik heb dit schooljaar al twee keer een klas naar huis moeten sturen." Of ze niet bang is dat de inspectie op de stoep staat? "Ze zijn van harte welkom. Ik leg het ze graag uit."

Vierdaagse schoolweek?

De schoolleiders weten zich gesteund door de wethouder van Onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman. "Schoolbesturen denken erover om naar een vierdaagse schoolweek te gaan of om vierjarigen geen les meer te geven. We hebben scholen waar nauwelijks nog bevoegde leraren voor de klas staan, scholen die dichtgaan. Ik ben stomverbaasd dat er vanuit Den Haag nog steeds, met zo'n geldoverschot, geen geld voor wordt vrijgemaakt."

Dat geld zou onder meer moeten gaan naar salarissen, want die blijven nog altijd achter bij de salarissen van collega's in het voortgezet onderwijs. "Meesterschap is vakmanschap en geen liefdadigheid", zegt Moorman. "Het is een ontzettend belangrijk vak voor ons allemaal. Dat moet dus ook beloond worden voor wat leraren echt verdienen."

Vorige maand stelde het kabinet 285 miljoen euro beschikbaar voor hogere lonen voor leraren in het primair onderwijs. Maar dit is te weinig, vinden de schooldirecteuren. Koops noemt het een sigaar uit eigen doos. "Dat geld stond al gereserveerd voor loonsverhogingen en voor het gelijktrekken van loonachterstanden. De minister maakt ons lekker met helemaal niks."