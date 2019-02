Nijpend lerarentekort: de directeur als invalleerkracht

Op de ontbijttafel van schooldirecteur Maarten Neomagus van de Ds JJ Buskesschool in de Rotterdamse wijk Zevenkamp, ligt de telefoon binnen handbereik. Elke ochtend is het weer spannend. Tussen 6.30 en 7.00 uur kunnen leerkrachten bellen die zich ziek melden. Als de telefoon gaat, is er direct een acuut probleem.

De griepgolf heeft Rotterdam bereikt, helaas voor directeur Neomagus. De afgelopen twee weken gaat namelijk bijna dagelijks de telefoon. En dat betekent: klassen verdelen, onbevoegden voor de klas, parttimers die extra werken, dure invallers via detacheringsbureaus of een directielid voor de groep. Het lerarentekort zorgt bij schooldirecteuren voor hoofdbrekers en dwingt ze tot het maken van ongemakkelijke keuzes.