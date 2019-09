Politiebond: Amsterdamse politie op 'crepeersterkte', nu actie nodig

De inzet van de politie na de moord op advocaat Derk Wiersum heeft gevolgen voor de al krappe capaciteit binnen het Amsterdamse politiekorps. Burgemeester Femke Halsema zegt vandaag dat het "water de politie aan de lippen staat". In heel het land is gevraagd om versterking te leveren. Volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), is het onbegonnen werk.

"Onze politie is net een citroen die je steeds verder uitperst. We zitten op de kritische grens nu." Hij maak zich ernstig zorgen over de veiligheid in Nederland. "En als het gaat om de georganiseerde criminaliteit al helemaal."

De moord op advocaat Wiersum heeft tot een enorme politieke versnelling geleid, zegt Struijs. "Maar ze hadden al veel eerder moeten beginnen met instromen en opplussen. Je hebt de politie niet zomaar op orde. Dat duurt jaren en dat vraagt om allerlei maatregelen. Het zijn forse tijden voor de politie. Het is constant verdelen van de schaarste, er is structurele overbelasting en onderbezetting."

Crepeersterkte

Over de gevolgen voor burgers wil Struijs eerlijk zijn. "Dat betekent dat mensen moeten wachten op hun aangifte, minder politie in de wijk, langer wachten bij een burenruzie. Maar ook in de wijk zie je bijvoorbeeld minder vaak problemen met de jeugd. Je kunt niet meer op tijd ingrijpen. En dat een jongeman dan ontspoort en over een jaar ineens een liquidatie pleegt, om het maar heel plat te zeggen."

Struijs noemt de bezetting van de politie in de Amsterdamse binnenstad inmiddels "op crepeersterkte". "Veel agenten zeggen: we zakken nu helemaal door het ijs'."