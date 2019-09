Amsterdam vreest voor politiecapaciteit als kabinet strijd tegen drugs opvoert

Burgemeester Halsema van Amsterdam is bang dat de extra inzet van het kabinet op de bestrijding van harde drugscriminaliteit ten koste zal gaan van de Amsterdamse politiecapaciteit. Ze zei dat in een raadsdebat over de moord op advocaat Derk Wiersum, vorige week in Amsterdam.

Minister Grapperhaus wil nu een nationale drugseenheid van 450 mensen in het leven roepen. Halsema is daarvoor, maar vreest dat de capaciteit van haar korps erbij inschiet. Volgens Halsema komt dat nu al mensen tekort. Ze riep de raad op eensgezind te zijn in de roep naar Den Haag om meer middelen en meer geld beschikbaar te stellen.

Burgemeester Halsema over de plannen van minister Grapperhaus